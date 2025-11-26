Soirée théâtre et dégustations Jéroboam Côté Jardin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 19:45 –

Gratuit : non 44 € 44 €, incluant spectacle, 5 vins à déguster, mini tapas et planche à partager Adulte

Au détour des mots de Marcel Aymé, Colette, Jean Carmet, Zola, Muriel Barbery et bien d’autres, le spectacle aborde différentes facettes du vin telles que sa dimension festive ou sacrée, son importance culturelle ou encore son lien avec le vivant.Le spectacle est composé de 4 parties alternant avec 5 temps de dégustation permettant de découvrir les vins présentés dans le spectacle.Les dégustations sont accompagnées de tapas et planches.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.Sur réservation et règlement sur place ou au 02 40 69 31 09 avant le 23 novembre.

Jéroboam Côté Jardin Nantes 44100

02 40 69 31 09 https://www.facebook.com/JeroboamCoteJardin/?locale=fr_FR