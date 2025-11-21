Soirée Théâtre et Humour à la Brasserie Ma Dame Place du Marché Marmande
Soirée Théâtre et Humour à la Brasserie Ma Dame Place du Marché Marmande vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Théâtre et Humour à la Brasserie Ma Dame
Place du Marché Brasserie Ma Dame Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Soirée Théâtre et Humour à la Brasserie Ma Dame
Soirée Théâtre et Humour à la Brasserie Ma Dame
L’illustre Jeannot du Taruscle joue des textes de Raymond Devos. .
Place du Marché Brasserie Ma Dame Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 88 79
English : Soirée Théâtre et Humour à la Brasserie Ma Dame
Theater and comedy evening at Brasserie Ma Dame
German : Soirée Théâtre et Humour à la Brasserie Ma Dame
Theater- und Humorabend in der Brasserie Ma Dame
Italiano :
Una serata di teatro e umorismo alla Brasserie Ma Dame
Espanol : Soirée Théâtre et Humour à la Brasserie Ma Dame
Noche de teatro y humor en la Brasserie Ma Dame
L’événement Soirée Théâtre et Humour à la Brasserie Ma Dame Marmande a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Val de Garonne