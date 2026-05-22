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Soirée théâtre et impro au studio Auba Studio Auba Oloron-Sainte-Marie

Soirée théâtre et impro au studio Auba Studio Auba Oloron-Sainte-Marie

Soirée théâtre et impro au studio Auba Studio Auba Oloron-Sainte-Marie vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Studio Auba

Adresse : 30 Rue du 8 Mai

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Oloron-Sainte-Marie

Soirée théâtre et impro au studio Auba

Studio Auba 30 Rue du 8 Mai Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Dans le carde de la saison culturelle du studio AUBA, une soirée théâtre sera organisée.
Au programme, le groupe Airthalie jouera la pièce Opéra panique , de courtes saynètes comiques, tragiques…   .

Studio Auba 30 Rue du 8 Mai Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 98 16 26 

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English : Soirée théâtre et impro au studio Auba

L’événement Soirée théâtre et impro au studio Auba Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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