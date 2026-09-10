SOIRÉE THÉÂTRE : ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE Merville
samedi 14 novembre 2026 · Merville
Informations pratiques
Merville
SOIRÉE THÉÂTRE : ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE
ARPÈGE Merville Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Nous vous invitons à une soirée théâtre, dans la salle L’Arpège de Merville, pour une pièce intitulée « Et pendant ce temps, Simone veille ».
Comédie engagée par la Compagnie Les Entract’ives.
Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation médicalement assistée. Ponctué par les interventions d’une fantasque et grinçante Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes de cette quête d’une égalité hommes / femmes. 60 ans de féminisme revisité avec beaucoup d’humour !
Tarifs dégressifs pour l’achat en ligne de plusieurs spectacles :
2 spectacles achetés = 1€ de réduction sur chaque spectacle (soit 2€ d’économie).
3 spectacles achetés = 1,5€ de réduction sur chaque spectacle (soit 4,5€ d’économie).
4 spectacles achetés = 2€ de réduction sur chaque spectacle (soit 8€ d’économie).
Le tarif est automatiquement calculé dans votre panier, en fonction de vos choix. 10 .
ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr
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English :
We invite you to an evening of theater at the L’Arpège theater in Merville to see a play titled « And Meanwhile, Simone Watches Over Us. »
L’événement SOIRÉE THÉÂTRE : ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE Merville a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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