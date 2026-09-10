Informations pratiques

Merville

SOIRÉE THÉÂTRE : ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE

ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Nous vous invitons à une soirée théâtre, dans la salle L’Arpège de Merville, pour une pièce intitulée « Et pendant ce temps, Simone veille ».

Comédie engagée par la Compagnie Les Entract’ives.

Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation médicalement assistée. Ponctué par les interventions d’une fantasque et grinçante Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes de cette quête d’une égalité hommes / femmes. 60 ans de féminisme revisité avec beaucoup d’humour !

Tarifs dégressifs pour l’achat en ligne de plusieurs spectacles :

2 spectacles achetés = 1€ de réduction sur chaque spectacle (soit 2€ d’économie).

3 spectacles achetés = 1,5€ de réduction sur chaque spectacle (soit 4,5€ d’économie).

4 spectacles achetés = 2€ de réduction sur chaque spectacle (soit 8€ d’économie).

Le tarif est automatiquement calculé dans votre panier, en fonction de vos choix. 10 .

ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

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English :

We invite you to an evening of theater at the L’Arpège theater in Merville to see a play titled « And Meanwhile, Simone Watches Over Us. »

L’événement SOIRÉE THÉÂTRE : ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE Merville a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE