SOIREE THEATRE ET VIN AU DOMAINE FL Route de Beaulieu Rochefort-sur-Loire

SOIREE THEATRE ET VIN AU DOMAINE FL

Route de Beaulieu Lieu dit Midion le Cochet Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:30:00

fin : 2026-03-12 21:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Soirée Théâtre & Vin Du vin, des livres, et la vie

Vivez une immersion sensorielle dans un cadre chaleureux Des bons mots et des bons vins. Le spectacle, mené par la Compagnie “Le Réveil des Coquelicots” est ainsi composé de 4 parties alternant avec 3 temps de dégustation permettant de découvrir les vins présentés dans le spectacle. Un écho à nos mémoires, un voyage à la rencontre de la place que le vin tient dans nos vies en (re)découvrant des œuvres littéraires dans lesquelles celui-ci est tour à tout objet ou sujet, guidé par deux personnages auxquels nous pouvons toutes et tous s’identifier.

Dans une cave à vin, un habitué s’apprête à retrouver sa table, à côté de la bibliothèque, mais une inconnue y est déjà, qui attend le nez dans son smartphone. Le dialogue semble mal engagé. Pourtant, le vin et les livres aidant, une conversation se tisse entre eux deux. En partageant des extraits de ces livres qui respirent bon le vin, ce sont leur vie qu’ils partagent. Un voyage littéraire et sensoriel, deux histoires empreintes de joies et de peines, accompagnées par un même dénominateur commun le VIN.

Service de vin et de softs sur place pour les consommations durant le spectacle.

Planches mixtes pour vous restaurer sur réservation uniquement via la billetterie. .

Route de Beaulieu Lieu dit Midion le Cochet Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 04 12 72 91 oenotourisme@domainefl.com

English :

Soirée Théâtre & Vin: Wine, books and life

