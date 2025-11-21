Soirée théâtre Pépido Café Eymet

Soirée théâtre

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet

Le café Pépido accueille la compagnie Vata pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la spontanéité !

Au programme

– Théâtre d’improvisation — Toc Toc Waouh Mmmh est un spectacle improvisé avec 1 musicien et 3 comédiens.

Avant de jouer, il y a un échange avec le public, de quoi va t’on parler ce soir ? Puis c’est parti…

C’est le public qui est metteur en scène ! Il a le pouvoir d’agir tout au long du spectacle sur ce qui se déroule sur scène en donnant des indications aux improvisateurs.

Un moment à partager autour d’un verre et de bonnes assiettes dans une ambiance conviviale.

Réservation conseillée. .

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 93 01 pepidocafe@hotmail.com

