SOIRÉE THÉÂTRE : FEMMES DANS TOUS SES ÉTATS Merville
samedi 7 novembre 2026 · Merville
Informations pratiques
Merville
SOIRÉE THÉÂTRE : FEMMES DANS TOUS SES ÉTATS
ARPÈGE Merville Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Nous vous invitons à une soirée théâtre, dans la salle L’Arpège de Merville, pour une pièce intitulée « Femmes dans tous ses états ».
Comédies avec le groupe théâtre des Anciens de Léo LAGRANGE.
Honneur aux femmes avec deux pièces à l’humour décapant et décalé. La première une adaptation à voir ou à revoir « Ah les femmes », une rencontre de copines qui nous en apprendra beaucoup sur leurs vécus et leurs relations. La seconde « Ne te promène donc pas en nuisette » est une libre adaptation de « Ne te promène donc pas toute nue » (1911) de Georges FEYDEAU remise au goût du jour à la « sauce » 2026.
Tarifs dégressifs pour l’achat en ligne de plusieurs spectacles :
2 spectacles achetés = 1€ de réduction sur chaque spectacle (soit 2€ d’économie).
3 spectacles achetés = 1,5€ de réduction sur chaque spectacle (soit 4,5€ d’économie).
4 spectacles achetés = 2€ de réduction sur chaque spectacle (soit 8€ d’économie).
Le tarif est automatiquement calculé dans votre panier, en fonction de vos choix. 10 .
ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr
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English :
We invite you to an evening of theater at the L’Arpège theater in Merville to see a play titled « Women in All Their Forms. »
L’événement SOIRÉE THÉÂTRE : FEMMES DANS TOUS SES ÉTATS Merville a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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