Soirée Théâtre-Forum Harcèlement Salle Robert Schuman Dinan

Soirée Théâtre-Forum Harcèlement
Salle Robert Schuman 52 Rue Louise Weiss Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-17 18:30:00
fin : 2025-12-17 20:30:00
2025-12-17
Le harcèlement scolaire nous concerne tous!
Parents, enfants, familles, venez vous questionner sur la meilleure manière d’accompagner et de réagir face à une situation de harcèlement ou de cyber-harcèlement lors d’une soirée de théâtre forum avec la compagnie BIGCITY.
L’Atelier du 5 Bis vous propose cette soirée dans la continuité des sessions proposées à certains élèves d’établissements scolaires dinannais.
Un temps d’échange autour d’un pot sera proposé à la suite de la session. Vous pourrez rencontrer des professionnels formés à écouter les personnes victimes de harcèlement
Soirée déconseillée aux moins de 10 ans.
Sur réservation, places limitées .
Salle Robert Schuman 52 Rue Louise Weiss Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 38 21
