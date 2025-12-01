Soirée Théâtre-Forum Harcèlement Salle Robert Schuman Dinan

Soirée Théâtre-Forum Harcèlement

Salle Robert Schuman 52 Rue Louise Weiss Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17 20:30:00

2025-12-17

Le harcèlement scolaire nous concerne tous!

Parents, enfants, familles, venez vous questionner sur la meilleure manière d’accompagner et de réagir face à une situation de harcèlement ou de cyber-harcèlement lors d’une soirée de théâtre forum avec la compagnie BIGCITY.

L’Atelier du 5 Bis vous propose cette soirée dans la continuité des sessions proposées à certains élèves d’établissements scolaires dinannais.

Un temps d’échange autour d’un pot sera proposé à la suite de la session. Vous pourrez rencontrer des professionnels formés à écouter les personnes victimes de harcèlement

Soirée déconseillée aux moins de 10 ans.

Sur réservation, places limitées .

+33 2 96 39 38 21

