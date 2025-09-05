Soirée théâtre Franco-Béarnais Aydie

Au foyer Aydie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

La bonne humeur et les rires seront au rendez-vous avec Bielh coum lou mounde , écrite par Hubert Lux et jouée par les acteurs de la troupe du Foyer rural du Vic-Bilh enchantera le public quelles aventures peut-il arriver à un vieux garçon béarnais qui gagne une très grosse somme au loto ? À noter que la moitié de la pièce est en français. .

Au foyer Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 04 27 61 l.aydienne.64@gmail.com

