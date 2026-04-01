Censeau

Soirée Théâtre Gare au gorille

Théâtre Charles Vauchez Censeau Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Les Commerdi’z présentent cette pièce de Jacky Goupil, mise en scène de Jean-Louis Cordier. 1ere partie Argent facile .

Théâtre Charles Vauchez Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 21 15 23

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English : Soirée Théâtre Gare au gorille

L’événement Soirée Théâtre Gare au gorille Censeau a été mis à jour le 2026-02-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA