Soirée Théâtre Gare au gorille Censeau
Soirée Théâtre Gare au gorille Censeau samedi 11 avril 2026.
Censeau
Soirée Théâtre Gare au gorille
Théâtre Charles Vauchez Censeau Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 23:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Les Commerdi’z présentent cette pièce de Jacky Goupil, mise en scène de Jean-Louis Cordier. 1ere partie Argent facile .
Théâtre Charles Vauchez Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 21 15 23
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English : Soirée Théâtre Gare au gorille
L’événement Soirée Théâtre Gare au gorille Censeau a été mis à jour le 2026-02-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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