Soirée théâtre Huit femmes Grande Rue Saint-Sornin-Lavolps

Grande Rue Foyer Culturel Saint-Sornin-Lavolps Corrèze

Le Théâtre de la Halle met en scène ce classique du théâtre français .

Huit Femmes est une pièce écrite par Robert Thomas en 1958. Il la réécrit en 1961 et elle sera montée au Théâtre Edouard VII à Paris. Elle est récompensée par le prix littéraire du Quai des Orfèvres dont le jury est constitué de policiers, de magistrats et de journalistes.

Dans une demeure bourgeoise, le matin de Noël, le père de famille est retrouvé poignardé dans sa chambre. Le meurtre entraîne les huit femmes de la maison dans une intrigue policière haletante, doublée d’une joute qui est autant physique que verbale.

Mais bien vite le comique de vaudeville tourne à l’aigre et le rire se fait grinçant …

Pas de réservations Placement libre. .

Grande Rue Foyer Culturel Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00

