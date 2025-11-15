Soirée théâtre humoristique à Henvic Henvic
Soirée théâtre humoristique à Henvic Henvic samedi 15 novembre 2025.
Soirée théâtre humoristique à Henvic
Salle Marie Jacq Henvic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Soirée théâtre humoristique à la salle Marie Jacq. Venez rigoler avec le joueur de mot Hervé Eleouet et la troupe tonitruante de théâtre d’improvisation de Morlaix la Drim Tim. Crêpes et buvette sur place. Bref voici un joli programme se réchauffer le coeur et l’esprit. .
Salle Marie Jacq Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 50 26 98 16
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée théâtre humoristique à Henvic Henvic a été mis à jour le 2025-10-24 par OT BAIE DE MORLAIX