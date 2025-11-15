Soirée théâtre humoristique à Henvic

Salle Marie Jacq Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Soirée théâtre humoristique à la salle Marie Jacq. Venez rigoler avec le joueur de mot Hervé Eleouet et la troupe tonitruante de théâtre d’improvisation de Morlaix la Drim Tim. Crêpes et buvette sur place. Bref voici un joli programme se réchauffer le coeur et l’esprit. .

Salle Marie Jacq Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 50 26 98 16

L’événement Soirée théâtre humoristique à Henvic Henvic a été mis à jour le 2025-10-24 par OT BAIE DE MORLAIX