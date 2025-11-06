Soirée théâtre Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves Salle des fêtes Ty ar Pelem Saint-Nicolas-du-Pélem
Soirée théâtre Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves
Salle des fêtes Ty ar Pelem Place du Kreisker Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-06 18:00:00
fin : 2025-11-06
2025-11-06
D’après les témoignages d’anciens enfants de la maison d’Izieu.
Projet EAC porté par le Pôle de l’Etang-Neuf en partenariat avec la compagnie Golem Théâtre et le collège Jean Jaurès de Saint-Nicolas-Du-Pelem.
Org. Pôle de l’Etang-Neuf .
Salle des fêtes Ty ar Pelem Place du Kreisker Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
