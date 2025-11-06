Soirée théâtre Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves Salle des fêtes Ty ar Pelem Saint-Nicolas-du-Pélem

Soirée théâtre Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves Salle des fêtes Ty ar Pelem Saint-Nicolas-du-Pélem jeudi 6 novembre 2025.

Salle des fêtes Ty ar Pelem Place du Kreisker Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-06 18:00:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

D’après les témoignages d’anciens enfants de la maison d’Izieu.

Projet EAC porté par le Pôle de l’Etang-Neuf en partenariat avec la compagnie Golem Théâtre et le collège Jean Jaurès de Saint-Nicolas-Du-Pelem.

Org. Pôle de l’Etang-Neuf .

Salle des fêtes Ty ar Pelem Place du Kreisker Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

