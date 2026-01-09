Soirée théâtre impro Saint-Christoly-Médoc
Soirée théâtre impro Saint-Christoly-Médoc samedi 31 janvier 2026.
Soirée théâtre impro
Espace Pillet Saint-Christoly-Médoc Gironde
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-31
Le comité des Fêtes vous propose une soirée théâtre impro, en compagnie de la troupe La Cigue.
Ouverture des portes dès 18h30 avec accès à la buvette et planches apéritives.
Sur réservation. .
Espace Pillet Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine
