Soirée théâtre impro

Espace Pillet Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le comité des Fêtes vous propose une soirée théâtre impro, en compagnie de la troupe La Cigue.

Ouverture des portes dès 18h30 avec accès à la buvette et planches apéritives.

Sur réservation. .

Espace Pillet Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée théâtre impro Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Médoc-Vignoble