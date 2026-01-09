Soirée théâtre impro Saint-Christoly-Médoc

Soirée théâtre impro Saint-Christoly-Médoc samedi 31 janvier 2026.

Espace Pillet Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le comité des Fêtes vous propose une soirée théâtre impro, en compagnie de la troupe La Cigue.
Ouverture des portes dès 18h30 avec accès à la buvette et planches apéritives.
Sur réservation.   .

