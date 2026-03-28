Soirée Théâtre, Jeanménil, Jeanménil

Soirée Théâtre Samedi 28 mars, 20h30 Jeanménil Vosges

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00

La pièce commence à 20h30, nous vous demandons d’être là au moins 30 minutes avant afin que le spectacle puisse commencer dans le calme. Une petite buvette sera à votre disposition avant et après le spectacle, ainsi que pendant l’entracte.

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« La porte à côté » au foyer rural de Jeanménil le 28 mars ! théatre soirée

La Fraternelle