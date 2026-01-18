Soirée théâtre Salle Pascal Obispo La Lande-de-Fronsac

Soirée théâtre

Salle Pascal Obispo Route Royale La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association Festi’Lande a le plaisir de vous inviter à une soirée théâtre placée sous le signe du rire et de la bonne humeur !

L’histoire de la pièce

Une entreprise au bord du gouffre financier, une directrice tyrannique qui décide de licencier un agent d’entretien impeccable… Tout aurait pu se passer sans le moindre problème si l’employé en question ne s’était pas réveillé le lendemain à la place d’un autre dans le domicile de la chef en question…

Quiproquos, situations absurdes et fous rires garantis !

Buvette et restauration:

Planches apéritives simples ou doubles (avec boisson incluse)

Frites maison

Nouveauté délicieuses planches dessert accompagnées d’un café .

Salle Pascal Obispo Route Royale La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 62 65 10 festilande33240@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée théâtre La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-01-16 par OT du Fronsadais