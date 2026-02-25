Soirée Théâtre La Mère Lapic vous enfume Théâtre Municipal Yssingeaux

Soirée Théâtre La Mère Lapic vous enfume

Théâtre Municipal Impasse du Théâtre Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Un one Womiel drôle, piquant et instructif ! Suivi d’une vente de miels. Soirée ouverte à tous, dès 13 ans. Possibilité de réserver vos places à l’avance ou sur place à l’entrée.

Théâtre Municipal Impasse du Théâtre Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 39

English :

A funny, spicy and instructive one-woman show! Followed by a honey sale. Open to all, ages 13 and up. Tickets may be reserved in advance or at the door.

