Soirée Théâtre La Mère Lapic vous enfume Théâtre Municipal Yssingeaux samedi 28 mars 2026.
Théâtre Municipal Impasse du Théâtre Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Un one Womiel drôle, piquant et instructif ! Suivi d’une vente de miels. Soirée ouverte à tous, dès 13 ans. Possibilité de réserver vos places à l’avance ou sur place à l’entrée.
Théâtre Municipal Impasse du Théâtre Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 39
A funny, spicy and instructive one-woman show! Followed by a honey sale. Open to all, ages 13 and up. Tickets may be reserved in advance or at the door.
L’événement Soirée Théâtre La Mère Lapic vous enfume Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire