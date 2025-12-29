Soirée théâtre la station Champbaudet

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Une comédie d’Eugène Labiche présentée par le Théâtre de l’Attraction à Vent.

Madame Champbaudet est secrètement amoureuse de Paul Tacarel, jeune et bel architecte, qui lui rend visite chaque jour à la même heure pour affaire.

Ce dernier entretient en fait une liaison adultère avec la voisine du dessus Aglaé Garambois femme mariée. Sa visite quotidienne chez la veuve Champbaudet n’est pour lui qu’une étape, une station pour attendre le départ du mari.

… la station Champbaudet… Dix minutes d’arrêt ! , dit Paul ironiquement.

Dès que son mari Garambois quitte son domicile, Aglaé prévient Paul en jouant au piano J’ai du bon tabac mais celui-ci commence à avoir des soupçons…

Pour communiquer avec Aglaé, il souffle dans une corne, sa maîtresse lui répond par des airs de piano. Voilà qui suffit à déranger la vie de l’immeuble et à créer un nombre faramineux de quiproquos. .

English : Soirée théâtre la station Champbaudet

