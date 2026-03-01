Soirée théâtre la Troupe du Lac Mirambeau

Soirée théâtre la Troupe du Lac

Salle des fêtes Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

La Troupe du Lac est ravie de vous présenter son nouveau spectacle ✨ CE SOIR, ON SORT ✨ Une comédie survoltée signée Pascal Guillemaud ! ✍️

Salle des fêtes Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 60 73

English :

La Troupe du Lac is delighted to present its new show: CE SOIR, ON SORT ? A supercharged comedy by Pascal Guillemaud! ??

