Soirée théâtre la Troupe du Lac Mirambeau
Salle des fêtes Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
La Troupe du Lac est ravie de vous présenter son nouveau spectacle ✨ CE SOIR, ON SORT ✨ Une comédie survoltée signée Pascal Guillemaud ! ✍️
Salle des fêtes Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 60 73
English :
La Troupe du Lac is delighted to present its new show: CE SOIR, ON SORT ? A supercharged comedy by Pascal Guillemaud! ??
