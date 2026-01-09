SOIRÉE THÉÂTRE SALLE POLYVALENTE Launac
Préparez-vous à une comédie policière pleine d’intrigues, de vols audacieux et d’alibis aussi improbables qu’hilarants !
CIEL MON’ DIAMANT !! Quand le bijou disparaît… tout le monde perd la tête ! Scénographie Sandrine Rémy. Comédie policière de Éric Beauvillai. Réservation par mail saintpaulsurscene31@yahoo.fr
Venez mener l’enquête avec nous et passer une soirée pleine de rires et de mystère ! 0 .
SALLE POLYVALENTE Rue du Parc Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie saintpaulsurscene31@yahoo.fr
English :
Get ready for a police comedy full of intrigue, daring robberies and alibis that are as improbable as they are hilarious!
