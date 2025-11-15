Soirée théâtre Salle Eugène Le Roy Le Bugue
20h. L’opposé du contraire de Martial Courcier et L’avenir dépassé d’Alain Beaussoubre présenté par le yhéâtre de la Cendre. Gratuit
Le Théâtre de la Cendre dans deux comédies
L’opposé du contraire de Martial Courcier et L’avenir dépassé d’Alain Beaussoubre.
L’opposé du contraire de Marcel Courcier
Monsieur le professeur Caillot est philosophe. Reclus chez lui depuis des années, il refuse tout contact avec l’extérieur afin de préserver l’intégrité de sa pensée. Jusqu’au jour où Marco, peintre en bâtiment, débarque pour repeindre les volets.
L’Avenir dépassé par Alain Beaussoubre
Vous avez parfois rêvé de voyager dans le temps? Voici le bon moyen pour y parvenir quoique…, si vous confiez ce soin à un certain Jacques Pendule, ce n’est peut-être pas gagné! .
English : Soirée théâtre
20h. L?opposé du contraire by Martial Courcier and L?avenir dépassé by Alain Beaussoubre presented by le yhéâtre de la Cendre. Free
German : Soirée théâtre
20h. L?opposé du contraire von Martial Courcier und L?avenir dépassé von Alain Beaussoubre präsentiert vom yhéâtre de la Cendre. Kostenlos
Italiano :
20h. L?opposé du contraire di Martial Courcier e L?avenir dépassé di Alain Beaussoubre presentati dallo yhéâtre de la Cendre. Gratuito
Espanol : Soirée théâtre
20h. L’opposé du contraire de Martial Courcier y L’avenir dépassé de Alain Beaussoubre presentados por el yhéâtre de la Cendre. Gratis
