Soirée théâtre Salle Eugène Le Roy Le Bugue

Soirée théâtre

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

20h. L’opposé du contraire de Martial Courcier et L’avenir dépassé d’Alain Beaussoubre présenté par le yhéâtre de la Cendre. Gratuit

Le Théâtre de la Cendre dans deux comédies

L’opposé du contraire de Martial Courcier et L’avenir dépassé d’Alain Beaussoubre.

L’opposé du contraire de Marcel Courcier

Monsieur le professeur Caillot est philosophe. Reclus chez lui depuis des années, il refuse tout contact avec l’extérieur afin de préserver l’intégrité de sa pensée. Jusqu’au jour où Marco, peintre en bâtiment, débarque pour repeindre les volets.

L’Avenir dépassé par Alain Beaussoubre

Vous avez parfois rêvé de voyager dans le temps? Voici le bon moyen pour y parvenir quoique…, si vous confiez ce soin à un certain Jacques Pendule, ce n’est peut-être pas gagné! .

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 41 51 43

English : Soirée théâtre

20h. L?opposé du contraire by Martial Courcier and L?avenir dépassé by Alain Beaussoubre presented by le yhéâtre de la Cendre. Free

German : Soirée théâtre

20h. L?opposé du contraire von Martial Courcier und L?avenir dépassé von Alain Beaussoubre präsentiert vom yhéâtre de la Cendre. Kostenlos

Italiano :

20h. L?opposé du contraire di Martial Courcier e L?avenir dépassé di Alain Beaussoubre presentati dallo yhéâtre de la Cendre. Gratuito

Espanol : Soirée théâtre

20h. L’opposé du contraire de Martial Courcier y L’avenir dépassé de Alain Beaussoubre presentados por el yhéâtre de la Cendre. Gratis

