Soirée théâtre Le Clan Salle des fêtes Saint-Brice-sur-Vienne

Soirée théâtre Le Clan

Salle des fêtes 1 Place Maisondieu Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Découvrez une comédie déjantée où rien ne se passe comme prévu ! Avec une bande d’acteurs talentueux, dont Nicolas Marchandon, Antoine J-Net, Martine Barrière, préparez-vous à rire aux éclats. Une pièce d’Éric Fraticelli qui promet des moments inoubliables, entre quiproquos et rebondissements.

Ambiance conviviale garantie, avec snack et restauration sur place pour partager cette soirée entre amis ou en famille. Une expérience théâtrale à ne pas manquer, où le rire est au rendez-vous ! Venez vivre un moment unique avec Le Clan .

Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes 1 Place Maisondieu Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 54 07 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtre Le Clan

L’événement Soirée théâtre Le Clan Saint-Brice-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin