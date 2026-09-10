Informations pratiques

Merville

SOIRÉE THÉÂTRE : LE JOUR G

ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

12

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Nous vous invitons à une soirée théâtre, dans la salle L’Arpège de Merville, pour une pièce intitulée « Le jour G ».

Après « Une de perdue, 10 à trouver », Adrien Benech et Marc Duranteau reviennent sur la scène de l’Arpège… pour un mariage qui tourne au carnage ! Bien que tout ait été programmé, calculé à l’euro prêt, rien ne va vraiment se passer comme prévu…

Tarifs dégressifs pour l’achat en ligne de plusieurs spectacles :

2 spectacles achetés = 1€ de réduction sur chaque spectacle (soit 2€ d’économie).

3 spectacles achetés = 1,5€ de réduction sur chaque spectacle (soit 4,5€ d’économie).

4 spectacles achetés = 2€ de réduction sur chaque spectacle (soit 8€ d’économie).

Le tarif est automatiquement calculé dans votre panier, en fonction de vos choix. 12 .

ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

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English :

We invite you to an evening of theater at the L’Arpage theater in Merville to see a play titled « Le jour G. »

L’événement SOIRÉE THÉÂTRE : LE JOUR G Merville a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE