Soirée Théâtre Le Petit Prince Sainte-Nathalène
samedi 25 juillet 2026 · Sainte-Nathalène
Informations pratiques
Sainte-Nathalène
Soirée Théâtre Le Petit Prince
Place de l’Eglise Sainte-Nathalène Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Rendez-vous le samedi 25 juillet à 21h pour une soirée Théâtre Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry.
Par la Cie L’oiseau Tonnerre.
Organisé par l’association EnéArt .
Place de l’Eglise Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 15 36 eneart24@gmail.com
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English : Soirée Théâtre Le Petit Prince
L’événement Soirée Théâtre Le Petit Prince Sainte-Nathalène a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir