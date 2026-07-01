Informations pratiques

Sainte-Nathalène

Soirée Théâtre Le Petit Prince

Place de l’Eglise Sainte-Nathalène Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Rendez-vous le samedi 25 juillet à 21h pour une soirée Théâtre Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry.

Par la Cie L’oiseau Tonnerre.

Organisé par l’association EnéArt .

Place de l’Eglise Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 15 36 eneart24@gmail.com

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English : Soirée Théâtre Le Petit Prince

L’événement Soirée Théâtre Le Petit Prince Sainte-Nathalène a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir