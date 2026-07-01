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AGENDA · Sainte-Nathalène

Soirée Théâtre Le Petit Prince Sainte-Nathalène

samedi 25 juillet 2026 · Sainte-Nathalène

Soirée Théâtre Le Petit Prince Sainte-Nathalène

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
24200 Sainte-Nathalène
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Sainte-Nathalène

Soirée Théâtre Le Petit Prince

Place de l’Eglise Sainte-Nathalène Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Rendez-vous le samedi 25 juillet à 21h pour une soirée Théâtre Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry.
Par la Cie L’oiseau Tonnerre.

Organisé par l’association EnéArt   .

Place de l’Eglise Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 15 36  eneart24@gmail.com

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English : Soirée Théâtre Le Petit Prince

L’événement Soirée Théâtre Le Petit Prince Sainte-Nathalène a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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