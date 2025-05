Soirée théâtre Le radeau de la méduse – Olemps, 27 mai 2025 07:00, Olemps.

Une comédie originale pour vous plonger dans l’histoire de l’Art.

Participez à un vide grenier avec Van Gogh et Monet, une thérapie en compagnie de Léonard de Vinci.

Les naufragés du radeau de la méduse prendront vie devant vos yeux.

Assistez à une rencontre entre Picasso et un toréador.

Plusieurs scènes originales vous seront proposées avec la réalisation d’une œuvre en direct et un clin d’œil à Pierre Soulages… .

English :

An original comedy to immerse you in the history of Art.

German :

Eine originelle Komödie, die Sie in die Geschichte der Kunst eintauchen lässt.

Italiano :

Una commedia originale per immergersi nella storia dell’arte.

Espanol :

Una comedia original para sumergirse en la historia del arte.

