Soirée théâtre, les canards n’arrivent pas par la poste salle Phénix Moissannes

Soirée théâtre, les canards n’arrivent pas par la poste

salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Une soirée pleine d’humour en perspective avec la troupe Au fond à Gauche d’ Aixe/Vienne qui présentera la pièce Les canards n’arrivent pas par la poste .

Tintin et Diégo randonnent dans les monts de Blond, un voyage plein de surprises une ex qui ressurgit de façon explosive, une habitante avec un canard dans la cave.

Mais qu’est-ce qu’un canard ferait dans une cave? Il n’est quand même pas arrivé par la poste?! .

salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 45 64 37 bureauamicalelaiquemoissannes@gmail.com

