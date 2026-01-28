SOIRÉE THÉÂTRE LES IMPOSTEURS ! CECA Saint-Cézert

SOIRÉE THÉÂTRE LES IMPOSTEURS !

CECA 1 Route d’Aucamville Saint-Cézert Haute-Garonne

Le samedi 21 mars, la troupe Les Imposteurs revient pour la 3ᵉ fois au cœur du village de Saint-Cézert !

Découvrez leur nouvelle pièce Le Dîner de Condé de Sandrine Campese et mise en scène par Valérie Blanco. Début de la pièce 20h30 | Ouverture des portes 19h30. Vente de boissons & sucreries. Entrée libre participation au chapeau. Venez nombreux passer une belle soirée théâtre ! Une comédie pleine d’humour rires garantis ! 0 .

CECA 1 Route d’Aucamville Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie foyer.stcezert@gmail.com

English :

On Saturday, March 21, Les Imposteurs return for the 3rd time to the heart of the village of Saint-Cézert!

