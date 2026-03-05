Soirée théâtre Les Simone veillent Laruscade
Soirée théâtre Les Simone veillent
5 D22 Laruscade Gironde
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-07
Un spectacle télévisé qui raconte avec humour l’évolution de la condition féminine en France des années 50 à nos jours, au travers de 3 lignées de femmes, sous le regard historico-comique d’une Simone qui veille. .
5 D22 Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine saltimbanquesruscadiens@gmail.com
