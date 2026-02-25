Soirée Théâtre L’île aux esclaves Marivaux Micro-Folie Montlieu-la-Garde

Soirée Théâtre L’île aux esclaves Marivaux

Micro-Folie 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Capté au Centre National Dramatique de Tours. Mise ne scène Jacques Vincey.

.

Micro-Folie 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Filmed at the Centre National Dramatique de Tours. Directed by Jacques Vincey.

L’événement Soirée Théâtre L’île aux esclaves Marivaux Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge