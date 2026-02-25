Soirée Théâtre L’île aux esclaves Marivaux Micro-Folie Montlieu-la-Garde
Micro-Folie 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 19:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Capté au Centre National Dramatique de Tours. Mise ne scène Jacques Vincey.
Micro-Folie 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
English :
Filmed at the Centre National Dramatique de Tours. Directed by Jacques Vincey.
L’événement Soirée Théâtre L’île aux esclaves Marivaux Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge