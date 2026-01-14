soirée Théâtre l’ile des Esclaves de Marivaux Bibliothèque municipale Goulebenèze Montlieu-la-Garde
soirée Théâtre l'ile des Esclaves de Marivaux Bibliothèque municipale Goulebenèze Montlieu-la-Garde vendredi 6 mars 2026.
Bibliothèque municipale Goulebenèze 26 bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
2026-03-06 20:00:00
2026-03-06
La micro-folie des 3 monts en haute-saintonge vous propose
une soirée théâtre l’ile aux esclaves de Marivaux
.
Bibliothèque municipale Goulebenèze 26 bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
English :
La micro-folie des 3 monts en haute-saintonge offers you
an evening of theater l’ile aux esclaves by Marivaux
