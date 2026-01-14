soirée Théâtre l’ile des Esclaves de Marivaux Bibliothèque municipale Goulebenèze Montlieu-la-Garde

soirée Théâtre l’ile des Esclaves de Marivaux

Bibliothèque municipale Goulebenèze 26 bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

La micro-folie des 3 monts en haute-saintonge vous propose

une soirée théâtre l’ile aux esclaves de Marivaux

.

Bibliothèque municipale Goulebenèze 26 bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La micro-folie des 3 monts en haute-saintonge offers you

an evening of theater l’ile aux esclaves by Marivaux

L’événement soirée Théâtre l’ile des Esclaves de Marivaux Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-14 par Offices de Tourisme de Jonzac