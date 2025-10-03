Soirée théatre L’Odyssée Bar Salle des fêtes Tronville-en-Barrois
Soirée théatre L’Odyssée Bar Salle des fêtes Tronville-en-Barrois vendredi 3 octobre 2025.
Soirée théatre L’Odyssée Bar
Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Représentation de théâtre humoristique, par les adultes de la section théâtre de L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 37 03 39 65
English :
Humorous theater performance by adults in the theater section of L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.
Free admission.
German :
Humorvolle Theateraufführung, von den Erwachsenen der Theaterabteilung des L’Odyssée in Tronville-en-Barrois.
Freier Eintritt.
Italiano :
Spettacolo teatrale umoristico per adulti nella sezione teatrale de L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.
Ingresso libero.
Espanol :
Espectáculo de teatro de humor para adultos en la sección de teatro de L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.
Entrada gratuita.
L’événement Soirée théatre L’Odyssée Bar Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2025-08-22 par OT SUD MEUSE