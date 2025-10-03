Soirée théatre L’Odyssée Bar Salle des fêtes Tronville-en-Barrois

Soirée théatre L’Odyssée Bar

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois Meuse

Gratuit

Gratuit

Vendredi 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

2025-10-03

Représentation de théâtre humoristique, par les adultes de la section théâtre de L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.

Entrée gratuite.Tout public

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 37 03 39 65

English :

Humorous theater performance by adults in the theater section of L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.

Free admission.

German :

Humorvolle Theateraufführung, von den Erwachsenen der Theaterabteilung des L’Odyssée in Tronville-en-Barrois.

Freier Eintritt.

Italiano :

Spettacolo teatrale umoristico per adulti nella sezione teatrale de L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.

Ingresso libero.

Espanol :

Espectáculo de teatro de humor para adultos en la sección de teatro de L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.

Entrada gratuita.

