Soirée théatre L’Odyssée Bar Salle des fêtes Tronville-en-Barrois

Soirée théatre L'Odyssée Bar

Soirée théatre L’Odyssée Bar Salle des fêtes Tronville-en-Barrois vendredi 3 octobre 2025.

Soirée théatre L’Odyssée Bar

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03

Date(s) :
2025-10-03

Représentation de théâtre humoristique, par les adultes de la section théâtre de L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.
Entrée gratuite.Tout public
0  .

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 37 03 39 65 

English :

Humorous theater performance by adults in the theater section of L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.
Free admission.

German :

Humorvolle Theateraufführung, von den Erwachsenen der Theaterabteilung des L’Odyssée in Tronville-en-Barrois.
Freier Eintritt.

Italiano :

Spettacolo teatrale umoristico per adulti nella sezione teatrale de L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.
Ingresso libero.

Espanol :

Espectáculo de teatro de humor para adultos en la sección de teatro de L’Odyssée de Tronville-en-Barrois.
Entrada gratuita.

L’événement Soirée théatre L’Odyssée Bar Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2025-08-22 par OT SUD MEUSE