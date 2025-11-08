Soirée théâtre Ma femme est parfaite Argentat-sur-Dordogne

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze

L’équipe d’Argentat Animations est heureuse de vous proposer une soirée théâtre avec la compagnie Play-mobiles de Saint-Pantaléon-de-Larche. Elle démarre cette nouvelle comédie avec la première date à Argentat-Sur-Dordogne. Venez rire et passer un bon moment en famille, entre amis, en découvrant leur comédie Ma femme est parfaite de Jean Barbier. .

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 10 91

