Soirée théâtre Ma femme est parfaite Argentat-sur-Dordogne

Soirée théâtre Ma femme est parfaite
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-08
L’équipe d’Argentat Animations est heureuse de vous proposer une soirée théâtre avec la compagnie Play-mobiles de Saint-Pantaléon-de-Larche. Elle démarre cette nouvelle comédie avec la première date à Argentat-Sur-Dordogne. Venez rire et passer un bon moment en famille, entre amis, en découvrant leur comédie Ma femme est parfaite de Jean Barbier. .
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 10 91
