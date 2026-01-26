Soirée théâtre Ma femme est parfaite Cosnac

Soirée théâtre Ma femme est parfaite

Soirée théâtre Ma femme est parfaite Cosnac samedi 21 février 2026.

Soirée théâtre Ma femme est parfaite

Salle polyvalente Cosnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Une femme parfaite, cela existe, mais pour l’homme qui l’a découverte c’est une difficile situation à assumer. Pourquoi ? parce qu’il y a 3 autres femmes dans sa vie, qui bien sûr n’acceptent pas la 4ème et vont se liguer pour chasser la femme parfaite . Un duel explosif va naître, surtout qu’un autre homme entre en jeu dans cette folle aventure.

Pièce de théâtre de Jean Barbier, interprétée par la troupe des Play-Mobiles de St Pantaléon de Larche.
Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Cosnac.

20h30 à la salle polyvalente.
Tarif 10e, gratuit -12 ans.   .

Salle polyvalente Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 41 94 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtre Ma femme est parfaite

L’événement Soirée théâtre Ma femme est parfaite Cosnac a été mis à jour le 2026-01-24 par Brive Tourisme