Soirée théâtre Ma femme est parfaite Cosnac

Soirée théâtre Ma femme est parfaite

Salle polyvalente Cosnac Corrèze

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Une femme parfaite, cela existe, mais pour l’homme qui l’a découverte c’est une difficile situation à assumer. Pourquoi ? parce qu’il y a 3 autres femmes dans sa vie, qui bien sûr n’acceptent pas la 4ème et vont se liguer pour chasser la femme parfaite . Un duel explosif va naître, surtout qu’un autre homme entre en jeu dans cette folle aventure.

Pièce de théâtre de Jean Barbier, interprétée par la troupe des Play-Mobiles de St Pantaléon de Larche.

Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Cosnac.

20h30 à la salle polyvalente.

Tarif 10e, gratuit -12 ans. .

Salle polyvalente Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 41 94 84

