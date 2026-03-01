Soirée Théâtre MADIRAN Madiran

Soirée Théâtre

MADIRAN Foyer rural Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

1 spectacle pour 2 pièces !!

Le soleil fait son apparition dans nos douces contrées, profitez en pour venir vous divertir avec deux spectacles de la troupe du Clan de Nogaro.

Au programme

Qui a tué Charles Perrault ? de Jean-Pierre Duru, auteur de théâtre contemporain prolifique. Sa pièce est une sorte d’enquête policière pleine d’humour, de personnages pittoresques et de situations cocasses le défunt Charles Perrault est sur scène et aux prises avec les personnages de ses contes mécontents de leur traitement lequel d’entre eux l’a assassiné ? Un détective et son assistante mènent l’enquête…

Premier prix de piano d’Eugène Labiche, lui aussi auteur de théâtre prolifique de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans cette pièce, M. Degodin, bourgeois aisé, a deux problèmes d’une part son bail de location précise que si le propriétaire vient à se marier, ce dernier récupérera son appartement ; d’autre part, il lui faut marier d’urgence sa fille car il ne supporte plus de l’entendre jouer du piano. Pour ce faire, il est prêt à tout !

Buvette et douceurs sucrées seront également au rendez-vous, organisé par la Cie Au Fil des Mots.

.

MADIRAN Foyer rural Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 04 52 32 aufildesmots.madiran@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1 show for 2 rooms!

The sun is shining in our mild climate, so come and enjoy two shows by the Clan de Nogaro troupe.

On the program:

Who killed Charles Perrault? by Jean-Pierre Duru, a prolific contemporary playwright. His play is a kind of detective story, full of humor, picturesque characters and comical situations: the deceased Charles Perrault is on stage, battling with characters from his tales who are unhappy with their treatment: which of them murdered him? A detective and his assistant investigate?

eugène Labiche, another prolific playwright of the second half of the 19th century, also wrote Premier prix de piano . In this play, M. Degodin, a wealthy bourgeois, has two problems: on the one hand, his lease stipulates that if the landlord marries, he will get his apartment back; on the other, he urgently needs to marry off his daughter, as he can?t stand hearing her play the piano. To do this, he’ll do anything!

Refreshments and sweet treats will also be on offer, organized by Cie Au Fil des Mots.

L’événement Soirée Théâtre Madiran a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65