Soirée théâtre Le paradis des artistes Maubourguet

Le paradis des artistes 5 Rue du Corps Franc Pommiès Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-11 20:30:00
2025-10-11
Le Paradis des artistes vous invite à une soirée pleine d’humour avec le spectacle de Robert Fougasse Sans déconner .
Poète vigneron Catalan. Il est râleur, de mauvaise foi, un peu chauvin mais toujours drôle. 100 % Catalan, un peu dépassé par la modernité. Il parle du monde d’aujourd’hui avec son regard d’ancien
Robert Fougasse c’est 100 % de rire garanti.
Le paradis des artistes 5 Rue du Corps Franc Pommiès Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 09 38 48 chantal.maumus@gmail.com
English :
Le Paradis des artistes invites you to an evening of humor with Robert Fougasse’s show Sans déconner .
Catalan poet and winegrower. He’s grouchy, in bad faith, a bit chauvinistic, but always funny. 100% Catalan, a little out of his depth in modern times. He talks about today?s world through the eyes of an old-timer
Robert Fougasse is 100% guaranteed laughs.
German :
Das Paradis des artistes lädt Sie zu einem humorvollen Abend mit der Vorstellung von Robert Fougasse Sans déconner ein.
Ein katalanischer Dichter und Winzer. Er ist grantig, böswillig, ein bisschen chauvinistisch, aber immer lustig. 100 % Katalanisch, ein wenig von der Moderne überholt. Er spricht über die Welt von heute mit dem Blick eines alten Mannes
Robert Fougasse ist 100 % Lachgarantie.
Italiano :
Le Paradis des artistes vi invita a una serata all’insegna dell’umorismo con lo spettacolo Sans déconner di Robert Fougasse.
Poeta e viticoltore catalano. È brontolone, in malafede, un po’ sciovinista ma sempre divertente. catalano al 100%, un po’ spaesato nei tempi moderni. Parla del mondo di oggi con gli occhi di un vecchio
Robert Fougasse fa ridere al 100%.
Espanol :
Le Paradis des artistes le invita a una velada llena de humor con el espectáculo Sans déconner de Robert Fougasse.
Poeta y viticultor catalán. Es gruñón, de mala fe, un poco chovinista pero siempre divertido. catalán 100%, un poco fuera de sí en los tiempos modernos. Habla del mundo de hoy a través de los ojos de un veterano
Robert Fougasse es 100% risas garantizadas.
