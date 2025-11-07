Soirée Théâtre salle des fêtes Mées
Soirée Théâtre salle des fêtes Mées vendredi 7 novembre 2025.
salle des fêtes Rue Émile Despax Mées Landes
Gratuit
L’APE de Mées vous invite à une soirée Théâtre à la salle des fêtes à 19h30.
Il s’agit de trois portraits de femmes, drôles à souhait suivant leur âge, sous le thème de la famille.
Suivra une dégustation des plats enjôlés durant la pièce.
Spectacle gratuit et/ou participation libre au chapeau.
Buvette et restauration sur place. .
salle des fêtes Rue Émile Despax Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 57 54 apemees@gmail.com
