Soirée Théâtre salle des fêtes Mées

Soirée Théâtre

salle des fêtes Rue Émile Despax Mées Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

L’APE de Mées vous invite à une soirée Théâtre à la salle des fêtes à 19h30.

Il s’agit de trois portraits de femmes, drôles à souhait suivant leur âge, sous le thème de la famille.

Suivra une dégustation des plats enjôlés durant la pièce.

Spectacle gratuit et/ou participation libre au chapeau.

Buvette et restauration sur place. .

salle des fêtes Rue Émile Despax Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 57 54 apemees@gmail.com

English : Soirée Théâtre

German : Soirée Théâtre

Italiano :

Espanol : Soirée Théâtre

L’événement Soirée Théâtre Mées a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Grand Dax