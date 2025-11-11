Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE THÉÂTRE MÉMÉ CASSE-BONBONS Merville

SOIRÉE THÉÂTRE MÉMÉ CASSE-BONBONS Merville vendredi 23 janvier 2026.

ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Début : 2026-01-23
2026-01-23

Nous vous invitons à une soirée théâtre, à l’Arpège à Merville, pour une pièce intitulée Mémé Casse-Bonbons .
Nous vous attendons nombreux !
Une billetterie sera présente sur place, dans la limite des places disponibles.   .

ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00  relais.associatif@merville31.fr

English :

We invite you to an evening of theater, at the Arpège in Merville, for a play entitled Mémé Casse-Bonbons .

German :

Wir laden Sie zu einem Theaterabend im L’Arpège in Merville ein, bei dem das Stück Mémé Casse-Bonbons aufgeführt wird.

Italiano :

Vi invitiamo a una serata teatrale all’Arpège di Merville, per lo spettacolo Mémé Casse-Bonbons .

Espanol :

Le invitamos a una velada teatral en el Arpège de Merville, con una obra titulada Mémé Casse-Bonbons .

