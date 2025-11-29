SOIRÉE THÉÂTRE Merville

SOIRÉE THÉÂTRE

ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le Foyer Rural de Merville organise une soirée théâtre le samedi 21 Mars

Nous vous conseillons de réserver votre place en ligne, ou auprès du Foyer Rural.

Une billetterie sera également proposé sur place, dans la limite des places disponibles. .

ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 foyerrural.merville@gmail.com

English :

The Foyer Rural de Merville is organizing a theater evening on Saturday, March 21

German :

Das Foyer Rural de Merville organisiert am Samstag, den 21. März einen Theaterabend

Italiano :

Il Foyer Rural de Merville organizza una serata teatrale sabato 21 marzo

Espanol :

El Foyer Rural de Merville organiza una velada teatral el sábado 21 de marzo

