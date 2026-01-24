Soirée théâtre Salle des fêtes de Mios Mios
Salle des fêtes de Mios Allée de Val de San Vicente Mios Gironde
Les femmes ont toujours raison, les hommes jamais tort !
Une comédie qui a déjà conquis des foules partout en France rires, interactions avec le public, et une bonne dose de vérité sur la vie de couple
Vendredi 6 février à 20h30 à la Salle des fêtes de Mios
Que vous soyez en couple (on parie que vous allez vous marrer en vous reconnaissant) ou célibataire (profitez-en, prenez des notes), cette pièce promet une soirée pleine de rires et de bonne humeur.
Réservez vite vos places .
