Soirée théâtre Salle des fêtes de Mios Mios

Soirée théâtre

Salle des fêtes de Mios Allée de Val de San Vicente Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Les femmes ont toujours raison, les hommes jamais tort !

Une comédie qui a déjà conquis des foules partout en France rires, interactions avec le public, et une bonne dose de vérité sur la vie de couple

Vendredi 6 février à 20h30 à la Salle des fêtes de Mios

Que vous soyez en couple (on parie que vous allez vous marrer en vous reconnaissant) ou célibataire (profitez-en, prenez des notes), cette pièce promet une soirée pleine de rires et de bonne humeur.

Réservez vite vos places .

Salle des fêtes de Mios Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtre

L’événement Soirée théâtre Mios a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Coeur Bassin