[SOIRÉE THÉÂTRE] Moins qu’hier (plus qu’aujourd’hui) Espace la Garenne Missillac

[SOIRÉE THÉÂTRE] Moins qu’hier (plus qu’aujourd’hui)

Espace la Garenne 9 rue Saint Charles Missillac Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 20:30:00

2025-11-29

Moins qu’hier (plus que demain) par la Cie Arts Symbiose

dans le cadre du mois FABCARO

En partenariat avec la bibliothèque de Missillac et Ciné Missillac

Moins qu’Hier (plus que demain) explore avec humour et authenticité les travers de l’amour et de la vie à deux.

La pièce est une galerie de portraits, de situations cocasses et absurdes avec des personnages aussi troublants qu’attachants, qui nous interrogent avec humour sur la nature du couple et la vie à deux.

Hier, aujourd’hui, demain… le secret des couples qui durent ne serait-il pas de pouvoir rire de tout ?

Une adaptation de la bande dessinée de Fabcaro.

Infos pratiques

Samedi 29 novembre 2025 à 20h30

A partir de 14 ans

Tarif plein 10 € / Adhérent, 12-20 ans et demandeurs d’emploi/RSA 5€ / Moins de 12 ans gratuit

Renseignements

Espace la Garenne 06 82 44 49 03 .

Espace la Garenne 9 rue Saint Charles Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 16 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

