Soirée théâtre Monsieur JO Le Poinçonnet

Soirée théâtre Monsieur JO

Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Monsieur JO, une comédie de Claude Magnier, d’après The Gazebo d’Alec Coppel.

Antoine Brisebard, auteur comique à succès, est victime de Jo, un dangereux maître-chanteur qui menace de dévoiler le passé sulfureux de son excentrique femme, Sylvie. Le mari échafaude alors un plan pour l’éliminer, mais le soir fatidique n’ose pas tirer. Et pourtant le coup part !

Un cadavre trône bel et bien dans le salon ! Avant qu’il ait le temps de dissimuler le corps dans le jardin sous les fondations béantes d’une très grande œuvre contemporaine, toute une suite d’individus plus farfelus les uns que les autres va s’entrecroiser, mettant ainsi en péril l’enfouissement des traces du meurtre. C’est alors que survient en plus la commissaire Ducros. 10 .

Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 26 05 49

English :

Monsieur JO, a comedy by Claude Magnier, based on The Gazebo by Alec Coppel.

