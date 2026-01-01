Soirée Théâtre Montabard

Soirée Théâtre

Espace Culturel Les Colonnes Montabard Orne

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Soirée Théâtre avec les Moulins à Paroles.

Au programme

– L’Auberge des Joyeux seins

– Les Chaussette

– Maux d’enfants .

Espace Culturel Les Colonnes Montabard 61160 Orne Normandie +33 7 61 18 96 80 lestroisa.montabard@orange.fr

English : Soirée Théâtre

