Soirée théâtre Montoldre
Soirée théâtre Montoldre samedi 28 mars 2026.
Soirée théâtre
Salle Fernand Blanchet Montoldre Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Pièce de théâtre par la troupe les gars et gattes de Marinette de Saint Loup.
Salle Fernand Blanchet Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 47043738330 zaal03150@orange.fr
English :
Play by the troupe les gars et gattes de Marinette de Saint Loup.
L’événement Soirée théâtre Montoldre a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire