Soirée théâtre

Salle Fernand Blanchet Montoldre Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pièce de théâtre par la troupe les gars et gattes de Marinette de Saint Loup.

.

Salle Fernand Blanchet Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 47043738330 zaal03150@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play by the troupe les gars et gattes de Marinette de Saint Loup.

L’événement Soirée théâtre Montoldre a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire