Soirée théâtre Nos assemblées

Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

La mairie de Neuvic vous propose une expérience théâtrale originale et participative Nos Assemblées , avec L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle

Public à partir du lycée

Réservation obligatoire à l’accueil de la mairie 05 55 95 80 16 .

Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 80 16

English : Soirée théâtre Nos assemblées

German : Soirée théâtre Nos assemblées

Italiano :

Espanol : Soirée théâtre Nos assemblées

L’événement Soirée théâtre Nos assemblées Neuvic a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze