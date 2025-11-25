Soirée théâtre Nos assemblées Neuvic
Soirée théâtre Nos assemblées Neuvic mardi 25 novembre 2025.
Soirée théâtre Nos assemblées
Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
La mairie de Neuvic vous propose une expérience théâtrale originale et participative Nos Assemblées , avec L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle
Public à partir du lycée
Réservation obligatoire à l’accueil de la mairie 05 55 95 80 16 .
Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 80 16
English : Soirée théâtre Nos assemblées
German : Soirée théâtre Nos assemblées
Italiano :
Espanol : Soirée théâtre Nos assemblées
L’événement Soirée théâtre Nos assemblées Neuvic a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze