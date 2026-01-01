Soirée théâtre On a perdu le Youki Salle Jeanne d’Arc Azerailles
Venez découvrir la pièce On a perdu le Ypuki , une comédie en trois actes d’Yvon Taburet et jouée par la troupe du Rouge Ruisseau.
Tarif: 10€
Réservations au 06 86 27 75 29Tout public
10 .
Salle Jeanne d’Arc 10 Rue de la Gare Azerailles 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 27 75 29
English :
Come and discover the play On a perdu le Ypuki , a comedy in three acts by Yvon Taburet and performed by the Rouge Ruisseau troupe.
Price: 10?
Reservations on 06 86 27 75 29
L’événement Soirée théâtre On a perdu le Youki Azerailles a été mis à jour le 2026-01-10 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS