Soirée théâtre On a perdu le Youki Salle Jeanne d’Arc Azerailles

Salle Jeanne d’Arc 10 Rue de la Gare Azerailles Meurthe-et-Moselle

Samedi 2026-01-31 20:30:00

Venez découvrir la pièce On a perdu le Ypuki , une comédie en trois actes d’Yvon Taburet et jouée par la troupe du Rouge Ruisseau.

Tarif: 10€

Réservations au 06 86 27 75 29Tout public

Salle Jeanne d’Arc 10 Rue de la Gare Azerailles 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 27 75 29

English :

Come and discover the play On a perdu le Ypuki , a comedy in three acts by Yvon Taburet and performed by the Rouge Ruisseau troupe.

Price: 10?

Reservations on 06 86 27 75 29

