Soirée Théâtre On a perdu le Youki La Bourgonce

Soirée Théâtre On a perdu le Youki

121 Le centre La Bourgonce Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

2026-02-14

Le Comité des Fêtes de La Bourgonce a le plaisir de vous annoncer sa soirée théâtrale où la Troupe du Rouge Ruisseau de Taintrux nous interprétera On a perdu le Youki , comédie en 3 actes de Yvon Taburet.

Venez encourager cette troupe qui se produit régulièrement à La Bourgonce pour notre plus grand plaisir.Tout public

121 Le centre La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est +33 6 84 30 76 22

English :

The Comité des Fêtes de La Bourgonce is pleased to announce its theatrical evening with the Troupe du Rouge Ruisseau from Taintrux performing On a perdu le Youki , a comedy in 3 acts by Yvon Taburet.

Come and support this troupe, which performs regularly at La Bourgonce, much to our delight.

