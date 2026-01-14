Soirée Théâtre On a perdu le Youki La Bourgonce
Samedi 2026-02-14 20:30:00
2026-02-14 23:00:00
2026-02-14
Le Comité des Fêtes de La Bourgonce a le plaisir de vous annoncer sa soirée théâtrale où la Troupe du Rouge Ruisseau de Taintrux nous interprétera On a perdu le Youki , comédie en 3 actes de Yvon Taburet.
Venez encourager cette troupe qui se produit régulièrement à La Bourgonce pour notre plus grand plaisir.Tout public
121 Le centre La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est +33 6 84 30 76 22
The Comité des Fêtes de La Bourgonce is pleased to announce its theatrical evening with the Troupe du Rouge Ruisseau from Taintrux performing On a perdu le Youki , a comedy in 3 acts by Yvon Taburet.
Come and support this troupe, which performs regularly at La Bourgonce, much to our delight.
