Soirée théâtre Salle de la Grenette Orgelet

Tarif : – – 5 EUR
Début : 2026-04-18 20:00:00
Soirée théâtre La visite de la vieille dame le 18 avril à 20h à la salle de La Grenette d’Orgelet.
Ouverture des portes à 19h. Buvette et petite restauration gaufres avant le spectacle (pas d’entracte pendant la représentation). .
Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté orgelet.foyer.rural@gmail.com
English : Soirée théâtre
