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Soirée théâtre Par le bout du nez Maison pour tous du Petit Charran Valence

Soirée théâtre Par le bout du nez Maison pour tous du Petit Charran Valence dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Maison pour tous du Petit Charran

Adresse : 30 rue Henri Dunant

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : 2026-04-12T19:30:00

Fin : 2026-04-12T22:30:00

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10

Valence

Soirée théâtre Par le bout du nez

Maison pour tous du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 19:30:00
fin : 2026-04-12 22:30:00

Date(s) :
2026-04-12

Soirée théâtre avec la pièce Par le bout du nez , jouée et mise en scène par la troupe de La p’tite compagnie de Montéléger.
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Maison pour tous du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15  saintlary26@free.fr

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English :

Theater evening with the play Par le bout du nez , performed and directed by the troupe La p’tite compagnie from Montéléger.

L’événement Soirée théâtre Par le bout du nez Valence a été mis à jour le 2025-03-28 par Valence Romans Tourisme

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