Soirée théâtre Par le bout du nez Maison pour tous du Petit Charran Valence
Soirée théâtre Par le bout du nez Maison pour tous du Petit Charran Valence dimanche 12 avril 2026.
Valence
Soirée théâtre Par le bout du nez
Maison pour tous du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 19:30:00
fin : 2026-04-12 22:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Soirée théâtre avec la pièce Par le bout du nez , jouée et mise en scène par la troupe de La p’tite compagnie de Montéléger.
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Maison pour tous du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr
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English :
Theater evening with the play Par le bout du nez , performed and directed by the troupe La p’tite compagnie from Montéléger.
L’événement Soirée théâtre Par le bout du nez Valence a été mis à jour le 2025-03-28 par Valence Romans Tourisme
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