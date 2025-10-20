Soirée théâtre salle des fêtes Passenans

Soirée théâtre

salle des fêtes Rue de la Liberté Passenans Jura

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-21 20:30:00

2026-02-21

L’association La Pass’Relle met à l’honneur une troupe de théâtre jurassienne. Convivialité assurée. .

salle des fêtes Rue de la Liberté Passenans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté lapassrelle@gmail.com

