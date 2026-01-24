Soirée Théatre Périssac
Salle des fêtes de PÉRISSAC Périssac Gironde
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-07
TROUPE ATELIER ADULTES TROUBADOURS
PIECE MERCI SIMONE
RÉSUMÉ De l’avortement à la PMA, quatre générations de femmes s’empoignent avec panache pour réécrire les règles du jeu… souvent écrites par les hommes ! Entre cris du cœur, crises de nerfs et fous rires, elles traversent 60 ans de combats féministes à coups de slogans, de doutes et de réparties bien senties.
Une voix espiègle (et un brin caustique) vient saupoudrer le tout d’un peu d’Histoire… et beaucoup de mauvaise foi joyeuse.
Une comédie engagée, décalée, et furieusement actuelle .
Salle des fêtes de PÉRISSAC Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine
