Soirée Théatre Périssac

Soirée Théatre

Salle des fêtes de PÉRISSAC Périssac Gironde

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

TROUPE ATELIER ADULTES TROUBADOURS

PIECE MERCI SIMONE

RÉSUMÉ De l’avortement à la PMA, quatre générations de femmes s’empoignent avec panache pour réécrire les règles du jeu… souvent écrites par les hommes ! Entre cris du cœur, crises de nerfs et fous rires, elles traversent 60 ans de combats féministes à coups de slogans, de doutes et de réparties bien senties.

Une voix espiègle (et un brin caustique) vient saupoudrer le tout d’un peu d’Histoire… et beaucoup de mauvaise foi joyeuse.

Une comédie engagée, décalée, et furieusement actuelle .

